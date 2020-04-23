Тихонов заявил, что у него есть кандидат на пост главы СБР

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что у него есть достойный кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

«У меня есть своя кандидатура на пост президента СБР. И я думаю, что мы её предложим. Если этот человек согласится, конечно», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Он отметил, что пока не будет раскрывать личность своего кандидата.

«Нужно сначала нормально подготовиться к конференции», — добавил экс-глава СБР.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года.

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее Тихонов заявил, что не намерен претендовать на пост главы СБР.