Тихонов не намерен претендовать на пост главы СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру по пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
Тихонов не намерен претендовать на пост главы СБР
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я не намерен претендовать на пост президента СБР. Помогать компетентному руководителю — это другое дело. Просто у меня в Белоруссии всё очень хорошо складывается, поэтому возвращение к руководству российским биатлоном как-то не приходит в голову. Вот помочь нормальному человеку — это я могу», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Он возглавлял СБР с 1996 по 2008 год.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года. 

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее сообщалось, что СБР проведёт досрочные выборы президента организации.

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