«Поднять общий уровень команды»: Королькевич и Кабуков утверждены тренерами женской и мужской сборных по биатлону

Правление СБР утвердило новый тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21. Мужскую команду возглавит Роберт Кабуков, а женскую — Владимир Королькевич. Теперь их кандидатуры должно одобрить Министерство спорта. По словам вице-президента организации Валерия Польховского, перед специалистами стоит задача поднять общий уровень российских биатлонистов. В ближайшее время будет утверждён расширенный список спортсменов, которые примут участие в предсезонной подготовке.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило новый тренерский штаб сборной России на сезон-2020/21. Старшим тренером мужской команды назначен Роберт Кабуков, женской — Владимир Королькевич. Их помощниками станут Максим Максимов, Артём Истомин, а также Николай Загурский. Все кандидатуры отправлены на утверждение Министерства спорта РФ.

Кроме того, в течение недели вице-президент СБР Валерий Польховский представит расширенный список спортсменов, которые примут участие в предсезонной подготовке. В связи с эпидемией коронавируса апрельские общекомандные сборы проводиться не будут, поэтому тренерский штаб назначит каждому спортсмену индивидуальный план занятий.

По словам Польховского, перед новыми наставниками стоит конкретная задача, но о медальных перспективах речи пока не идёт.

«Нам сегодня надо поднять общий уровень команды. Да, у нас есть лидер — Александр Логинов, который на сегодняшний момент может бороться за любую медаль на самых престижных соревнованиях, но дальше есть сложности. Поэтому нам и всем спортсменам, включая Александра, нужно будет найти пути решения, как прибавить в мастерстве и максимально улучшить результаты, насколько это возможно», — приводит слова Польховского ТАСС.

Владимир Королькевич, сменивший Виталия Норицына, достаточно хорошо известен российским болельщикам. С 2013 по 2015 год он работал в тренерском штабе женской команды, а с 2014 по 2015 год являлся старшим тренером сборной России.

Послужной список преемника Сергея Белозёрова Роберта Кабукова не столь богат. В разные годы он работал со сборными Белоруссии и Украины. В России же с 2011 по 2012 год он возглавлял мужскую молодёжную команду.

При этом у специалиста уже есть общее представление о том, как должна строится его работа на новой позиции.

«Про первый год работы могут сказать, что он уйдёт на становление команды, а вот Олимпиада уже всё покажет. Там будет понятно, работаем мы дальше или нет... Я не даю себе 10 или даже пять лет. Есть только следующий год, и уже после подготовки к сезону какие-то результаты должны быть обязательно. Они, как маячки, покажут — что работает, а что нет», — цитирует Кабукова РИА Новости.

Стоит отметить, что в новый тренерский штаб неожиданно для многих вошёл биатлонист Алексей Волков, ещё недавно выступавший на этапах Кубка мира. Вместе с Николаем Князевым и Дмитрием Шукаловичем он будет заниматься подготовкой резервистов. Председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин пояснил, что спортсмен решил завершить карьеру.

«Я его рекомендовал в тренерский штаб, в разговоре с Валерием Польховским говорил, что к нему надо присмотреться. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет», — пояснил Редькин.

О том, что Кабуков и Королькевич могут войти в обновлённый тренерский штаб, сообщалось ещё в середине апреля. Уже тогда многие выражали недовольство возможным присутствием специалистов, чью работу в России сложно назвать успешной. Против их приглашения выступал и президент СБР Владимир Драчёв.

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Сейчас также не обошлось без критики решения членов правления организации. Так, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков признался, что он голосовал против их кандидатур, однако не стал уточнять свою позицию, а экс-глава СБР Александр Тихонов выразил недоумение по поводу бездействия Драчёва, никак не воспрепятствовавшего их назначению.

Бывший тренер мужской сборной России Владимир Аликин также выразил сомнение в том, что новым наставникам удастся улучшить положение российского биатлона.

«Похоже, это решение Валерия Николаевича. Он себе команду набирает и готов за неё отвечать. Вот и пусть отвечает. Он взялся за дело, но с этим тренерским коллективом ему будет тяжело достичь каких-то результатов», — уверен Аликин.

Но далеко не все настроены столь пессимистично. Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко отметил, что хорошо знаком с методиками Королькевича.

«Королькевича я знаю. Когда мы тренировались в сборной Ханты-Мансийского автономного округа, он нам помогал практическими советами по тренировкам, которые мы до этого не применяли. Специалист открыл для нас что-то новое, и нам было интересно с ним сотрудничать. У него интересный взгляд на ОФП, не такой традиционный, как у нас», — рассказал Ярошенко.

При этом Польховский заявил, что несогласные с решением правления СБР спортсмены будут иметь возможность тренироваться самостоятельно.

«Мы предоставим максимум условий, критерии отбора — присоединяйтесь и работайте, но только за свой счёт или за счёт территории, спонсора. Дадим возможность проявить себя каждому спортсмену. Не считаю, что будут противоречия, если мы объединимся для достижения одной цели — завоевания медалей. А с теми, кто не с нами, нам не по пути», — подчеркнул Польховский.