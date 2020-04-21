«Поднять общий уровень команды»: Королькевич и Кабуков утверждены тренерами женской и мужской сборных по биатлону
- Владимир Королькевич и Роберт Кабуков
- © Александр Вильф/РИА Новости; Facebook
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило новый тренерский штаб сборной России на сезон-2020/21. Старшим тренером мужской команды назначен Роберт Кабуков, женской — Владимир Королькевич. Их помощниками станут Максим Максимов, Артём Истомин, а также Николай Загурский. Все кандидатуры отправлены на утверждение Министерства спорта РФ.
Кроме того, в течение недели вице-президент СБР Валерий Польховский представит расширенный список спортсменов, которые примут участие в предсезонной подготовке. В связи с эпидемией коронавируса апрельские общекомандные сборы проводиться не будут, поэтому тренерский штаб назначит каждому спортсмену индивидуальный план занятий.
По словам Польховского, перед новыми наставниками стоит конкретная задача, но о медальных перспективах речи пока не идёт.
«Нам сегодня надо поднять общий уровень команды. Да, у нас есть лидер — Александр Логинов, который на сегодняшний момент может бороться за любую медаль на самых престижных соревнованиях, но дальше есть сложности. Поэтому нам и всем спортсменам, включая Александра, нужно будет найти пути решения, как прибавить в мастерстве и максимально улучшить результаты, насколько это возможно», — приводит слова Польховского ТАСС.
Владимир Королькевич, сменивший Виталия Норицына, достаточно хорошо известен российским болельщикам. С 2013 по 2015 год он работал в тренерском штабе женской команды, а с 2014 по 2015 год являлся старшим тренером сборной России.
Послужной список преемника Сергея Белозёрова Роберта Кабукова не столь богат. В разные годы он работал со сборными Белоруссии и Украины. В России же с 2011 по 2012 год он возглавлял мужскую молодёжную команду.
При этом у специалиста уже есть общее представление о том, как должна строится его работа на новой позиции.
«Про первый год работы могут сказать, что он уйдёт на становление команды, а вот Олимпиада уже всё покажет. Там будет понятно, работаем мы дальше или нет... Я не даю себе 10 или даже пять лет. Есть только следующий год, и уже после подготовки к сезону какие-то результаты должны быть обязательно. Они, как маячки, покажут — что работает, а что нет», — цитирует Кабукова РИА Новости.
Стоит отметить, что в новый тренерский штаб неожиданно для многих вошёл биатлонист Алексей Волков, ещё недавно выступавший на этапах Кубка мира. Вместе с Николаем Князевым и Дмитрием Шукаловичем он будет заниматься подготовкой резервистов. Председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин пояснил, что спортсмен решил завершить карьеру.
«Я его рекомендовал в тренерский штаб, в разговоре с Валерием Польховским говорил, что к нему надо присмотреться. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет», — пояснил Редькин.
О том, что Кабуков и Королькевич могут войти в обновлённый тренерский штаб, сообщалось ещё в середине апреля. Уже тогда многие выражали недовольство возможным присутствием специалистов, чью работу в России сложно назвать успешной. Против их приглашения выступал и президент СБР Владимир Драчёв.
Сейчас также не обошлось без критики решения членов правления организации. Так, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков признался, что он голосовал против их кандидатур, однако не стал уточнять свою позицию, а экс-глава СБР Александр Тихонов выразил недоумение по поводу бездействия Драчёва, никак не воспрепятствовавшего их назначению.
Бывший тренер мужской сборной России Владимир Аликин также выразил сомнение в том, что новым наставникам удастся улучшить положение российского биатлона.
«Похоже, это решение Валерия Николаевича. Он себе команду набирает и готов за неё отвечать. Вот и пусть отвечает. Он взялся за дело, но с этим тренерским коллективом ему будет тяжело достичь каких-то результатов», — уверен Аликин.
Но далеко не все настроены столь пессимистично. Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко отметил, что хорошо знаком с методиками Королькевича.
«Королькевича я знаю. Когда мы тренировались в сборной Ханты-Мансийского автономного округа, он нам помогал практическими советами по тренировкам, которые мы до этого не применяли. Специалист открыл для нас что-то новое, и нам было интересно с ним сотрудничать. У него интересный взгляд на ОФП, не такой традиционный, как у нас», — рассказал Ярошенко.
При этом Польховский заявил, что несогласные с решением правления СБР спортсмены будут иметь возможность тренироваться самостоятельно.
«Мы предоставим максимум условий, критерии отбора — присоединяйтесь и работайте, но только за свой счёт или за счёт территории, спонсора. Дадим возможность проявить себя каждому спортсмену. Не считаю, что будут противоречия, если мы объединимся для достижения одной цели — завоевания медалей. А с теми, кто не с нами, нам не по пути», — подчеркнул Польховский.
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