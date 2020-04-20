Хованцев прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России по биатлону

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о своей отставке и формировании нового тренерского штаба.
Хованцев прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Это, конечно, не новость уже для меня. Опять же, со мной никто не связывался, всё узнаю из релизов и новостей. Главное, чтобы решение правления дало результат. От последнего опыта работы есть неудовлетворённость», — цитирует специалиста РИА Новости.

Хованцев также считает, что его тренерский штаб допустил не так много ошибок в своей работе и следовало дать ему время поработать. По мнению экс-наставника, он мог бы уйти из сборной, но остальных тренеров нужно было оставить.

«Эти специалисты знают спортсменов лучше, чем те, кто пришёл сейчас. Норицын должен был продолжить работать», — сказал он.

Союз биатлонистов России (СБР) направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин высказался об уходе Анатолия Хованцева с поста главного тренера сборной России по биатлону.

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