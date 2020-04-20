Редькин: надеялся, что Хованцева оставят в сборной России по биатлону

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Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин высказался об уходе Анатолия Хованцева с поста главного тренера сборной России по биатлону.
Редькин: надеялся, что Хованцева оставят в сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Я надеялся, что кандидатуру Анатолия Николаевича рассмотрят в какую-либо из команд, потому что у него есть огромный запас знаний, который он ещё не использовал», — цитирует Редькина РИА Новости.

По его мнению, Хованцева можно было поставить руководить женской или мужской юниорской командой, так как он много консультировал их.

Ранее Редькин назвал нового тренера женской сборной России Владимира Королькевича хорошим специалистом.

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