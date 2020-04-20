В тренерском совете СБР назвали Королькевича хорошим специалистом
- РИА Новости
«Королькевича знаю очень давно. Хороший специалист», — цитирует Редькина РИА Новости.
При этом председатель тренерского совета отметил, что ему ничего не известно о новом наставнике мужской национальной команды Роберте Кабукове и ему сложно говорить о его профессиональных качествах.
«Если Валерий Николаевич Польховский его рекомендовал, значит, он его больше знает», — добавил Редькин.
Ранее сообщалось, что правление СБР не обсуждало вопрос отставки Владимира Драчёва с поста главы организации.