В тренерском совете СБР назвали Королькевича хорошим специалистом

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Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин оценил назначение Владимира Королькевича на пост тренера женской сборной России.
В тренерском совете СБР назвали Королькевича хорошим специалистом
  • РИА Новости

«Королькевича знаю очень давно. Хороший специалист», — цитирует Редькина РИА Новости.

При этом председатель тренерского совета отметил, что ему ничего не известно о новом наставнике мужской национальной команды Роберте Кабукове и ему сложно говорить о его профессиональных качествах.

«Если Валерий Николаевич Польховский его рекомендовал, значит, он его больше знает», — добавил Редькин.

Ранее сообщалось, что правление СБР не обсуждало вопрос отставки Владимира Драчёва с поста главы организации.

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