В тренерском совете СБР назвали Королькевича хорошим специалистом

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин оценил назначение Владимира Королькевича на пост тренера женской сборной России.

«Королькевича знаю очень давно. Хороший специалист», — цитирует Редькина РИА Новости.

При этом председатель тренерского совета отметил, что ему ничего не известно о новом наставнике мужской национальной команды Роберте Кабукове и ему сложно говорить о его профессиональных качествах.

«Если Валерий Николаевич Польховский его рекомендовал, значит, он его больше знает», — добавил Редькин.

Ранее сообщалось, что правление СБР не обсуждало вопрос отставки Владимира Драчёва с поста главы организации.