Правление СБР не обсуждало вопрос отставки Драчёва

Правление Союза биатлонистов России (СБР) на своём заседании не обсуждало вопрос отставки главы организации Владимира Драчёва.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион член правления СБР Сергей Чепиков, слова которого приводит ТАСС.

Тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущем заседании правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее сообщалось, что СБР утвердил Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону.