Аликин заявил, что не ждёт положительных изменений в сборной России по биатлону

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Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин оценил изменения в тренерском штабе национальной команды.
Аликин заявил, что не ждёт положительных изменений в сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Не знаю, как на это Министерство спорта посмотрит, но я не думаю, что будут какие-то серьёзные сдвиги. Я абсолютно не знаю Кабукова, а Истомин не заслужил это место. Максимов ещё может потянуть, а в этих людей я не верю. Опять сложится такая ситуация, что будут один Логинов и все остальные. От этого тренерского коллектива ждать по большому счёту нечего», — цитирует Аликина РИА Новости.

Он также считает, что не стоит ждать результата в женской команде.

СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее Анатолий Хованцев выразил мнение, что Польховский искал тренеров в сборную России ещё до ЧМ по биатлону.

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