Хованцев считает, что Польховский искал тренеров в сборную России до ЧМ по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский начал искать кандидатов в тренерский штаб национальной команды задолго до чемпионата мира 2020 года.

«Насколько я понимаю, процесс был запущен задолго до чемпионата мира. Этому есть подтверждение, потому что Валерий Польховский подыскивал тренеров на замену. Были факты, а сейчас уже решение правления, сказать больше нечего», — цитирует Хованцева РИА Новости.

СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее Хованцев прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России по биатлону.