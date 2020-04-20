Хованцев считает, что Польховский искал тренеров в сборную России до ЧМ по биатлону
- РИА Новости
«Насколько я понимаю, процесс был запущен задолго до чемпионата мира. Этому есть подтверждение, потому что Валерий Польховский подыскивал тренеров на замену. Были факты, а сейчас уже решение правления, сказать больше нечего», — цитирует Хованцева РИА Новости.
СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
Ранее Хованцев прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России по биатлону.