Губерниев отреагировал на изменения в тренерском штабе сборных России по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Алексея Волкова тренером резервной мужской сборной России по биатлону.

«Алексей Волков в качестве одного из наставников резервной сборной России по биатлону — решение мудрое! Лёша будет классным тренером, я убеждён!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Экс-тренер национальной команды Владимир Аликин заявил, что не ждёт положительных изменений в сборной России по биатлону.