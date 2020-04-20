Губерниев отреагировал на изменения в тренерском штабе сборных России по биатлону
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«Алексей Волков в качестве одного из наставников резервной сборной России по биатлону — решение мудрое! Лёша будет классным тренером, я убеждён!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
Экс-тренер национальной команды Владимир Аликин заявил, что не ждёт положительных изменений в сборной России по биатлону.