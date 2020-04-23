Ярошенко назвал оскорблением слова Драчёва в адрес Королькевича и Кабукова
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- РИА Новости
«Если ситуация продолжит развиваться, то она никак не добавит уверенности спортсменам. Мы видим, что президент говорит негативные вещи о новом тренерском штабе. Такие обвинения звучат как оскорбление для тех тренеров, против которых это было сказано. Очень жёстко. Всё опять вытекает в СМИ, на обсуждение людей. По идее, связка главы, вице-президентов, правления, тренеров должна быть единой. В данном случае, если взаимопонимания нет, то кому-то нужно уходить», — приводит слова Ярошенко РИА Новости.
Драчёв в своём интервью заявил, что выступает против кандидатур Кабукова и Королькевича, поставив под сомнение их профессиональные качества.
Ранее Губерниев назвал СБР «биатлонным террариумом единомышленников».