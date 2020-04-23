Польховский назвал странным поведение главы СБР Драчёва

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский заявил, что его удивляет реакция главы СБР Владимира Драчёва на последние события в организации.

«Я, откровенно говоря, удивляюсь. Когда мы встречались в кабинете в СБР, у нас были нормальные отношения. Я его уже месяц не видел. Что за это время поменялось, сложно сказать. Странное поведение», — приводит слова Польховского РИА Новости.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года.

В начале апреля тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на предыдущих заседаниях правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Позднее Драчёв неоднократно и открыто высказывался против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами женской и мужской сборных команд, решение об утверждении которых было принято правлением СБР.

Ранее сообщалось, что СБР проведёт досрочные выборы президента организации.