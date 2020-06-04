В СБР призвали региональные федерации не бойкотировать отчётно-выборную конференцию

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Андрей Левунин обратился к региональным федерациям с просьбой принять участие в отчётно-выборной конференции организации.

«Кто-то может, конечно, не приехать. Но проблема назрела, причём очень серьёзная. Отказываться от приезда означает ничего не сделать. Если Драчёв проводит такую агитацию, то мы будем вести работу со всеми. Завтра пройдёт заседание правления, на котором будет утверждён порядок проведения конференции, повестка дня», — приводит слова Левунина РИА Новости.

Отчётно-выборная конференция СБР должна состояться 11 июля. На ней может быть выбран новый глава организации вместо Владимира Драчёва.

Ранее Тихонов призвал Минспорт лишить СБР аккредитации.