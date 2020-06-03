Тихонов призвал Минспорт лишить СБР аккредитации

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес нынешнего правления Союза биатлонистов России (СБР).
Тихонов призвал Минспорт лишить СБР аккредитации
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Большей глупости и некомпетентности, чем от нынешнего правления СБР, не ждёшь ни от кого. История с опубликованным и потом снятым с сайта СБР письмом тому подтверждение. Вся страна смеётся над ними. Ещё раз обращаюсь к Министерству спорта с просьбой принять серьёзные меры для спасения нашей отрасли. Олег Васильевич Матыцин, прекратите это безобразие! В ваших силах лишить их аккредитации, прекратить финансирование, пока не уйдёт всё это правление», — написал Тихонов в своём блоге.

В настоящее время правление СБР пытается организовать перевыборы главы организации, чтобы лишить должности нынешнего президента Владимира Драчёва. 

Ранее Тарасов назвал саботажем действия правления СБР в адрес Драчёва.

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