Тихонов призвал Минспорт лишить СБР аккредитации

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес нынешнего правления Союза биатлонистов России (СБР).

«Большей глупости и некомпетентности, чем от нынешнего правления СБР, не ждёшь ни от кого. История с опубликованным и потом снятым с сайта СБР письмом тому подтверждение. Вся страна смеётся над ними. Ещё раз обращаюсь к Министерству спорта с просьбой принять серьёзные меры для спасения нашей отрасли. Олег Васильевич Матыцин, прекратите это безобразие! В ваших силах лишить их аккредитации, прекратить финансирование, пока не уйдёт всё это правление», — написал Тихонов в своём блоге.

В настоящее время правление СБР пытается организовать перевыборы главы организации, чтобы лишить должности нынешнего президента Владимира Драчёва.

Ранее Тарасов назвал саботажем действия правления СБР в адрес Драчёва.