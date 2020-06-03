Тарасов назвал саботажем действия правления СБР в адрес Драчёва

Олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов поддержал главу организации Владимира Драчёва.

«Видя происходящее, я уже три месяца старался не участвовать в заседаниях. Их созывает не президент, а само правление. Пользуясь большинством голосов, они назначают даты, формируют повестку, принимают решения, не согласовывая их с президентом. Считаю, что это саботаж и бардак. Человек пришёл с благими намерениями, а его все начали поливать грязью. При этом правление ему связывает руки и не даёт ничего сделать. Не знаю, как он всё это терпит», — цитирует экс-биатлониста ТАСС.

Правление СБР намерено провести досрочные перевыборы главы организации, сместив Драчёва с должности.

Ранее сообщалось, что выборы президента СБР не состоятся, если более трети делегатов поддержат Драчёва.