Драчёв не участвует в заседании правления СБР по вопросу внеочередных выборов
- РИА Новости
«С утра идёт итоговая коллегия Министерства спорта. Я внимательно слушаю отчёты и стратегию развития спорта. Что ещё придумало правление, я не знаю», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Отчётно-выборная конференция СБР должна состояться 11 июля. На ней может быть выбран новый глава организации, который сменит на этом посту Драчёва.
Ранее в СБР призвали региональные федерации не бойкотировать отчётно-выборную конференцию.