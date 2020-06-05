Драчёв не участвует в заседании правления СБР по вопросу внеочередных выборов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что не принимает участия в заседании правления организации, на котором обсуждается повестка внеочередной отчётно-выборной конференции.

«С утра идёт итоговая коллегия Министерства спорта. Я внимательно слушаю отчёты и стратегию развития спорта. Что ещё придумало правление, я не знаю», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Отчётно-выборная конференция СБР должна состояться 11 июля. На ней может быть выбран новый глава организации, который сменит на этом посту Драчёва.

Ранее в СБР призвали региональные федерации не бойкотировать отчётно-выборную конференцию.