«Виталий своего решения не изменит»: Касперович о беседе с Норицыным, работе со сборной Болгарии и подготовке Логинова

Предложение возглавить сборную Болгарии по биатлону поступило ещё до чемпионата мира в Антхольце. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Александр Касперович. Он уведомил президента местной федерации Екатерину Дафовску, что даст ответ только после того, как уладит все нюансы в России. Специалист рассказал, почему в итоге согласился на эту должность, чем руководствовался, приглашая себе в помощники Виталия Норицына, а также объяснил, как его решение поможет Александру Логинову.

Дозвониться до Касперовича оказалось непросто: почти весь день тренер провёл в разъездах, но на один из звонков неожиданно ответил: «Сейчас припаркуюсь, и поговорим. Устраивает?» Разумеется, предложение было принято.

— Прежде всего хотелось бы услышать комментарии относительно вашей предстоящей работы в Болгарии.

— Предложение возглавить сборную этой страны поступило мне, разумеется, не вчера. Мы предварительно обсуждали возможность такой работы с президентом федерации биатлона Болгарии Екатериной Дафовской, когда встречались на этапах Кубка мира и ЧМ в Антхольце, причём я сразу её предупредил, что не смогу ответить немедленно. Объяснил, что у меня имеются определённые обязательства перед Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, поэтому, прежде чем принять то или иное предложение, нужно согласовать множество нюансов.

— Дафовска заявила, что с самого начала намеревалась пригласить двух российских специалистов. Кандидатуру Виталия Норицына предложили ей вы?

— У меня имелось две кандидатуры на выбор. Но, если Виталий Норицын был относительно свободен, то Сергей Башкиров является старшим тренером сборной Санкт-Петербурга. Я же не могу взять и обезглавить питерский биатлон? Особенно сейчас, когда по моему приглашению приехал целый ряд тренеров, расписаны все программы, началась предсезонная работа. Определённые моральные обязательства, считаю, у меня есть перед Дмитрием Васильевым (двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга. — RT): он всегда и во всех ситуациях меня поддерживал. Что касается Норицына, я всегда ему доверял.

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— Вы ведь работали в одной связке ещё в юношеской сборной России?

— Именно. Виталий прошёл там очень большую и хорошую школу. Да и в этом сезоне его вклад в подготовку женской сборной был виден невооружённым глазом. Вы же сами были на чемпионате мира в Антхольце и не станете спорить, что девочкам в некоторых видах не хватало одного-двух выстрелов, чтобы быть на пьедестале.

— Для меня на ЧМ стали шоком слова президента СБР Владимира Драчёва о том, что Норицын не сохранит свой пост на следующий сезон. Не знаю, как поступила бы в той ситуации на месте тренера — возможно, развернулась и ушла бы из команды немедленно...

— Мы с Виталием обсуждали это в Антхольце, и могу сказать, что такие мысли у него были. Но я посоветовал не горячиться, всё взвесить, а только потом принимать решение. Тем более не стоило делать резких движений в ходе чемпионата, поскольку наиболее сильно от них пострадала бы команда. Кстати говоря, Норицын дал мне согласие поехать в Болгарию не сразу. Предварительно мы многое обсудили. Я рассказал, как и в чём вижу перспективу этой работы, объяснил, что тренеру такого уровня очень важно постоянно быть в обойме, присутствовать на всех этапах Кубка мира, на чемпионатах. Только после этого Виталий подписался.

— Не боитесь, что в сборной России в очередной раз сменятся приоритеты и Норицына попросят остаться в команде?

— Об этом мы тоже говорили. У меня есть основания считать, что Норицын своего решения не изменит.

— А если бы вас самого так сильно не обидели в прошедшем сезоне, стали бы искать работу за границей?

— Я давно уже не в том возрасте, чтобы обижаться на глупости. А кроме того, никакую работу я не искал — болгары сами вышли на меня с предложением поработать с их спортсменами два ближайших сезона — до Олимпийских игр. Национальная команда достаточно интересна. Основу составляют четыре парня и четыре девушки, есть интересный молодняк, одна из девочек взяла три медали на юниорском первенстве мира в Швейцарии в прошедшем сезоне. Когда мы с Дафовской разговаривали, то пришли к выводу, что болгарским биатлонистам вполне по силам показывать высокие результаты в миксте и сингл-миксте, на что и следует делать первостепенную ставку. Работы много, так что есть за что взяться.

— В других странах к вам проявляли интерес?

— Да. Просто когда речь идёт о работе в Европе, приходится взвешивать и принимать во внимание целый комплекс моментов. Знание языка, например. Я не очень хорошо владею немецким и по этой причине был вынужден отказаться от достаточно интересного со спортивной точки зрения предложения — поработать в одной из немецкоговорящих стран. Всё-таки тренер должен знать язык той страны, где работает.

— Контракты с болгарской федерацией биатлона вы с Норицыным уже подписали?

— Пока нет. Планируем сделать это сразу после того, как нам разрешат выезжать за рубеж. Изучаем все возможные варианты на этот счёт — правда, этим в большей степени занимается болгарская сторона. К понедельнику я должен предоставить на рассмотрение программу подготовки, и, после того как она будет утверждена, станет понятно, как строить дальнейшую работу.

— Какие-то конкретные сроки у ваших планов имеются?



— В июне планируем начать первый тренировочный сбор.

— Как в эту схему вписывается работа с Александром Логиновым?

— Никаких сложностей я не вижу. Первое, о чём подумал, и даже Саше об этом сказал, что у меня наконец-то не будет никаких проблем с тем, чтобы в ходе Кубка мира и всех основных стартов получать аккредитацию, позволяющую мне находиться на стадионе и на трассе. Соответственно я буду присутствовать на всех этих соревнованиях.

Что касается подготовки, мы и раньше довольно много времени проводили в ходе предсезонки в Болгарии на Бельмекене, возможно и сейчас сумеем устраивать там какие-то сборы совместно с болгарской командой. Но тут говорить о конкретике рано: многое будет зависеть от того, кто из тренеров возглавит мужскую сборную России. Пока, правда, в этом вопросе нет никакой ясности, как и в отношении рабочих планов.

— На первый взгляд, Логинов от вашего трансфера только выиграл...

— У Саши сейчас всё действительно в полном порядке. Он готовится к сезону, тренируется дома, я ему даже оружие привёз.

— Какое оружие и куда?

— Пневматическую газобаллонную винтовку ижевского производства, ложе которой один в один повторяет то, которое Саша использует на соревнованиях. Я лично её отстрелял и считаю, что для подготовительного периода это идеальный вариант, не требующий к тому же никаких специальных разрешений и специального помещения. Ещё привёз ему две установки на лёжку и стойку, позволяющие восстанавливать и нарабатывать все стрелковые навыки в домашних условиях. Для спортсмена очень важно иметь такую возможность. Ну а как только Росгвардия разрешит нам получить в Тюмени своё «боевое» оружие, начнём работать с Логиновым уже более серьёзно — на сборах.

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— Вы дома не сидите, судя по всему...

— Передвигаюсь на машине, соблюдая все требования защиты, так что угрозы ни для кого не представляю. Был в Ижевске, Ульяновске, Саратове и Рязани. В Ижевск как раз привозил старое ложе, чтобы по его образцу для Саши изготовили новое. Обсудили с Логиновым план тренировок, по которому он будет готовиться в составе сборной команды, то есть работа кипит.

— За соперниками и другими сборными успеваете следить?

— Конечно. Знаю, что шведы и норвежцы уже вовсю тренируются. В этих странах нет централизованной подготовки, спортсмены там готовятся к сезону самостоятельно, но они и стреляют, и бегают. Хотя должен заметить, что вопрос тренировок — это вопрос не страны, а желания. Даже при всех требованиях по самоизоляции можно бегать, можно заниматься силовой подготовкой в зале, на открытых площадках.

— Условия позволяют?

— У всех наших спортсменов дома есть какие-то закуточки, позволяющие тренироваться, у Логинова так вообще оборудован дома прекраснейший зал — любой специалист позавидует. Там даже само помещение спроектировано именно как зал — просторное, с высоким потолком. Есть практически все тренажёры, которые необходимы в работе. Рядом лес, можно бегать кроссы. Первый блок силовой работы мы уже сделали, сейчас переходим к циклике. А главное — у Саши превосходное настроение, с которым можно сворачивать горы.