Норицын получил предложение поработать с мужской сборной Болгарии по биатлону

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, что ему поступило предложение о работе в мужской национальной команде Болгарии.

«Чувства реванша точно нет. Буду рад помочь сборной Болгарии, что-то принести своё. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным», — цитирует Норицына РИА Новости.

По словам специалиста, на данный момент конкретика относительно его назначения на пост наставника мужской сборной Болгарии по биатлону отсутствует, решаются некоторые организационные вопросы.

Норицын отметил, что в настоящее время не может комментировать ситуацию в национальной команде Болгарии, пояснив, что работать дистанционно очень непросто.

Норицын занимал пост старшего тренера женской сборной России по биатлону. 20 апреля он был отправлен в отставку.

Ранее Норицын прокомментировал свою отставку с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.