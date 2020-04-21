Норицын о своей отставке: я был готов к этому давно

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Виталий Норицын прокомментировал свою отставку с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.
Норицын о своей отставке: я был готов к этому давно
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я был готов к этому давно. Все эти фамилии в воздухе летали, поэтому никакой неожиданности не произошло. Если ко мне обратятся, то я всегда буду рад помочь. С Королькевичем мы не работали, я только со стороны наблюдал за его деятельностью, когда работал с резервом», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».

36-летний специалист возглавлял женскую команду с мая 2018 года.

Ранее Анатолий Хованцев прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России по биатлону.

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