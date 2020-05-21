Миллиардер Колесников рассказал, почему не разорвал контракт с Логиновым после его дисквалификации

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Российский миллиардер Сергей Колесников рассказал, размышлял ли о прекращении сотрудничества с чемпионом мира по биатлону Александром Логиновым после того, как спортсмен был дисквалифицирован из-за обвинения в применении допинга.
Миллиардер Колесников рассказал, почему не разорвал контракт с Логиновым после его дисквалификации
  • globallookpress.com

«Думал ли о том, что рискую, не разрывая контракт? Если бы это были мои последние деньги, такие мысли в голову бы пришли. Но поскольку они не были последними, то я вообще не думал на эту тему», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

По его словам, общая сумма инвестиций в биатлон составила больше 200 млн рублей, поэтому в тот момент уже не стоило задумываться о том, вернутся ли вложенные в Логинова деньги.

Логинов является чемпионом мира по биатлону 2020 года в спринте, а также имеет в своём активе одну серебряную и три бронзовые медали первенства планеты. На чемпионате Европы Логинов трижды брал золото.

Ранее Колесников рассказал, как познакомился с Логиновым.

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