Личный тренер Логинова достиг договорённости о работе в сборной Болгарии

В Федерации биатлона Болгарии рассказали о договорённости с тренером Александром Касперовичем возглавить сборную страны.

«Можем подтвердить, что у нас есть предварительное соглашение с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым, чтобы возглавить нашу объединённую команду по биатлону среди мужчин и женщин», — приводит слова пресс-службы организации РИА Новости.

Касперович является личным тренером российского биатлониста, чемпиона мира Александра Логинова.

Ранее специалист рассказал, когда Логинов сможет возобновить стрелковую подготовку.