Личный тренер Логинова достиг договорённости о работе в сборной Болгарии

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В Федерации биатлона Болгарии рассказали о договорённости с тренером Александром Касперовичем возглавить сборную страны.
Личный тренер Логинова достиг договорённости о работе в сборной Болгарии
  • © Андрей Аносов/СБР
  • РИА Новости

«Можем подтвердить, что у нас есть предварительное соглашение с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым, чтобы возглавить нашу объединённую команду по биатлону среди мужчин и женщин», — приводит слова пресс-службы организации РИА Новости.

Касперович является личным тренером российского биатлониста, чемпиона мира Александра Логинова.

Ранее специалист рассказал, когда Логинов сможет возобновить стрелковую подготовку. 

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