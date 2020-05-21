Личный тренер Логинова достиг договорённости о работе в сборной Болгарии
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- РИА Новости
«Можем подтвердить, что у нас есть предварительное соглашение с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым, чтобы возглавить нашу объединённую команду по биатлону среди мужчин и женщин», — приводит слова пресс-службы организации РИА Новости.
Касперович является личным тренером российского биатлониста, чемпиона мира Александра Логинова.
Ранее специалист рассказал, когда Логинов сможет возобновить стрелковую подготовку.