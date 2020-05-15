Касперович рассказал, когда Логинов сможет возобновить стрелковую подготовку

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, как и когда его подопечный в условиях карантина сможет возобновить стрелковую подготовку.
Касперович рассказал, когда Логинов сможет возобновить стрелковую подготовку
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Только на днях я привёз ему оружие, пневматику. В скором времени он начнёт подготовку. Планируем, что с июня, если нам позволит закон, приступим к боевой винтовке. Пока пневматика, восстановить стрелковые навыки. Весь этот процесс будет происходить на территории его дома, участок позволяет. Тем более мы не будем нарушать закон об оружии», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Ранее он выразил обеспокоенность отсутствием диалога между личными тренерами и тренерским штабом сборной России.

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