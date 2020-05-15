Касперович: раньше мнение личных тренеров биатлонистов слушали

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, выразил обеспокоенность отсутствием диалога между личными тренерами и тренерским штабом сборной России.

«Паники насчёт несогласования штаба нет, но скажу, что с личными тренерами никто не общается. По крайней мере мы тренируемся, подготовка идёт. Конечно, мне очень интересно, кто будет работать. Хотя бы по программе подготовки узнать, что нам делать и куда мы движемся. Уже давно надо было обговорить такие моменты. Как раньше было в сборной? Приглашали личных специалистов, нас слышали и прислушивались. Пока тишина, думаю, ничего хорошего из этого не будет. Повторюсь, что паники нет, но хотелось бы, чтобы в июне была какая-то ясность. Кажется, что они сами не понимают, кто будет работать», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв рассказал об ошибках в документах об утверждении тренеров сборной России по биатлону.