Касперович не будет переманивать российских биатлонистов в сборную Болгарии

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Российский специалист Александр Касперович, который в ближайшее время должен возглавить команду Болгарии, заявил, что не будет переманивать соотечественников выступать под чужим флагом.
Касперович не будет переманивать российских биатлонистов в сборную Болгарии
  • © Андрей Аносов/СБР
  • РИА Новости

«Никого из россиян не присматриваю. Никогда этим не занимался, ни в коем случае. Об этом даже речи быть не может. Только, может быть, будем привлекать как спарринг-партнёров, поскольку я также продолжаю сотрудничество с петербургской федерацией», — сказал Касперович ТАСС.

В штабе российского специалиста, который станет главным тренером сборной Болгарии по биатлону, будет работать его соотечественник Виталий Норицын.

Ранее сообщалось, что Касперович продолжит работать с Александром Логиновым, несмотря на должность в сборной Болгарии.

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