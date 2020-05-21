Касперович не будет переманивать российских биатлонистов в сборную Болгарии

Российский специалист Александр Касперович, который в ближайшее время должен возглавить команду Болгарии, заявил, что не будет переманивать соотечественников выступать под чужим флагом.

«Никого из россиян не присматриваю. Никогда этим не занимался, ни в коем случае. Об этом даже речи быть не может. Только, может быть, будем привлекать как спарринг-партнёров, поскольку я также продолжаю сотрудничество с петербургской федерацией», — сказал Касперович ТАСС.

В штабе российского специалиста, который станет главным тренером сборной Болгарии по биатлону, будет работать его соотечественник Виталий Норицын.

Ранее сообщалось, что Касперович продолжит работать с Александром Логиновым, несмотря на должность в сборной Болгарии.