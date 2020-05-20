Хованцев возмутился из-за интерпретации его высказываний о допинге в биатлоне

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил возмущение сравнениями с экс-президентом Союза биатлонистов России (СБР) Александром Тихоновым.
Хованцев возмутился из-за интерпретации его высказываний о допинге в биатлоне
  • РИА Новости

Ранее заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что после высказываний специалиста и функционера о проблемах с допингом в российском биатлоне в предыдущие годы с одним из них побеседовали в отделе расследований. В середине апреля Хованцев в интервью Sports.ru заметил, что целое поколение биатлонистов, выступавших несколько лет назад, было воспитано на допинге.

«Возмущён, что меня поставили в один ряд с Тихоновым, что якобы я открываю рот. Пусть она сама прочитает все интервью, которое я давал. Пусть она подтвердит не только словами, но и выдержками из моих высказываний. Со стороны Тихонова, допустим, голословных обвинений много, но я никого не обвинял. Я использовал информацию, которая есть в открытом доступе», — приводит слова Хованцева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава СБР не исключил сокращения количества тренерских ставок в сборной России.

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