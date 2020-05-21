Губерниев заявил, что российские биатлонисты начали принимать допинг при Тихонове
- РИА Новости
«Мы действительно злоупотребляли допингом, что было очень прилично и в биатлоне. И что бы там ни пел Тихонов, это мы делать начали при нём. Но основные проблемы появились при Прохорове», — заявил Губерниев в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
При этом комментатор объяснил, почему результаты российских биатлонистов стали падать именно после ухода Александра Тихонова с поста президента Союза биатлонистов России (СБР). По его словам, причиной тому стал резкий рост конкуренции в спорте, а также падение профессионализма среди отечественных атлетов.
Ранее Губерниев поделился мнением о конфликте между заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной.