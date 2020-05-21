Драчёв заявил, что хотел привлечь Касперовича к работе со сборной России

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв признался, что хотел привлечь тренера Александра Касперовича к работе с мужской национальной командой страны.
Драчёв заявил, что хотел привлечь Касперовича к работе со сборной России
  • РИА Новости

«У каждого тренера есть своё мнение. Может, у Касперовича есть желание получить дополнительный международный опыт. С одной стороны, это похвально. Любое продвижение наших специалистов в международный биатлон надо приветствовать. Лично у меня было мнение, что надо подключить Касперовича к мужской команде на предстоящий год. Но он ушёл работать в Болгарию», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Александр Касперович, являющийся личным тренером чемпиона мира Александра Логинова, возглавил сборную Болгарии.

Ранее сообщалось, что Касперович не будет переманивать российских биатлонистов в сборную Болгарии.

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