Королькевич считает неуместным давать советы Логинову относительно ситуации с его допинговым прошлым

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Словенский специалист Владимир Королькевич считает неуместным давать советы чемпиону мира по биатлону Александру Логинову по поводу ситуации вокруг его допингового прошлого.
Королькевич считает неуместным давать советы Логинову относительно ситуации с его допинговым прошлым
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Логинов понёс наказание и доказал, что способен честно выступать на самом высоком уровне, он стал чемпионом мира, несмотря на колоссальное давление. Саша в хорошем возрасте, он может показывать максимальные результаты, поэтому я считаю, что ему надо продолжать карьеру и по возможности уходить от вопросов про допинг. Ясно, что это тяжело, но, по крайней мере, пытаться надо. Это его проблема, и ему самому надо решать, как поступать. Давать советы здесь абсолютно не к месту», — приводит слова Королькевича ТАСС.

В 2014 году в допинг-пробе Логинова был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО), за что он был дисквалифицирован на два года. После возвращения в спорт биатлониста регулярно критиковали за его прошлое, призывая публично извиниться и объясниться насчёт допинга.

Ранее Александр Касперович высказал мнение, что его работа в сборной Болгарии по биатлону будет плюсом для Логинова.

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