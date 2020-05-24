Касперович считает, что его работа в сборной Болгарии по биатлону будет плюсом для Логинова

Короткая ссылка
Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, выразил мнение, что его работа в сборной Болгарии будет плюсом для российского биатлониста.
Касперович считает, что его работа в сборной Болгарии по биатлону будет плюсом для Логинова
  • РИА Новости

«С Сашей я общался постоянно, он был в курсе. Отнёсся с пониманием, сказал, что это хорошее предложение. Такое развитие событий — плюс для Александра, ведь я буду работать на этапах Кубка мира, на других стартах, и значит, смогу быть рядом с ними», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, их совместная работа никак не поменяется, также он отметил, что им и раньше приходилось работать дистанционно.

«По ряду причин я не мог проводить с ним много времени на сборах, прилетал буквально на пару дней», — сказал Касперович.

Кроме того, он признался, что рассматривается вариант, при котором Логинов будет работать со сборной Болгарии.

Ранее в Болгарии объяснили приглашение Касперовича и Норицына в тренерский штаб сборной по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить