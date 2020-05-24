Касперович считает, что его работа в сборной Болгарии по биатлону будет плюсом для Логинова

Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, выразил мнение, что его работа в сборной Болгарии будет плюсом для российского биатлониста.

«С Сашей я общался постоянно, он был в курсе. Отнёсся с пониманием, сказал, что это хорошее предложение. Такое развитие событий — плюс для Александра, ведь я буду работать на этапах Кубка мира, на других стартах, и значит, смогу быть рядом с ними», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, их совместная работа никак не поменяется, также он отметил, что им и раньше приходилось работать дистанционно.

«По ряду причин я не мог проводить с ним много времени на сборах, прилетал буквально на пару дней», — сказал Касперович.

Кроме того, он признался, что рассматривается вариант, при котором Логинов будет работать со сборной Болгарии.

Ранее в Болгарии объяснили приглашение Касперовича и Норицына в тренерский штаб сборной по биатлону.