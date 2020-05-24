В Болгарии объяснили приглашение Касперовича и Норицына в тренерский штаб сборной по биатлону

Президент Болгарской федерации биатлона Екатерина Дафовска объяснила, почему предложила российским специалистам Александру Касперовичу и Виталию Норицыну возглавить национальную сборную Болгарии.

«Я доверяю Касперовичу. Он обладает навыками и качествами тренера международного уровня. Он приходит к нам не за деньгами, а затем, чтобы ставить перед собой новые задачи в качестве профессионала своего дела», — цитирует Дафовску Ski-nordique.

62-летний Касперович является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова. 36-летний Норицын возглавлял женскую сборную России с мая 2018 года.

Ранее Драчёв заявил, что новых тренеров сборной России по биатлону утвердят в ближайшее время.