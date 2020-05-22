Драчёв заявил, что новых тренеров сборной России по биатлону утвердят в ближайшее время
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- РИА Новости
«Сегодня мы все списки обсудили в Минспорте. В ближайшее время они окончательно будут утверждены. Сборная не может остаться без тренеров», — цитирует Драчёва ТАСС.
Контракты нынешнего тренерского штаба сборной России во главе с Анатолием Хованцевым истекают 31 мая. Новым главным тренером команды должен стать Валерий Польховский.
Ранее Анфиса Резцова порекомендовала Александру Логинову прекратить работу с Александром Касперовичем.