Анфиса Резцова рекомендовала Логинову прекратить работу с Касперовичем

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что чемпиону мира Александру Логинову не стоит продолжать работу с личным тренером Александром Касперовичем, который возглавит сборную Болгарии.
Анфиса Резцова рекомендовала Логинову прекратить работу с Касперовичем
  • Reuters

«Я бы на Сашином месте просто обрубила бы концы с Касперовичем и готовилась бы здесь с командой. Это моё мнение, я никому его не навязываю. Саша много времени работал с Касперовичем, он ему доверяет на 200%. Но моё мнение — надо бы Логинову просто оставаться спокойно здесь. Если Касперович уехал, то пускай тренирует там болгар, а Саше надо со сборной на централизованную подготовку», — приводит слова Резцовой РИА Новости.

Ранее Норицын заявил, что ему странно и обидно видеть, каким нападкам Касперович подвергается, работая с Логиновым.

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