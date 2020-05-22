Анфиса Резцова рекомендовала Логинову прекратить работу с Касперовичем

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что чемпиону мира Александру Логинову не стоит продолжать работу с личным тренером Александром Касперовичем, который возглавит сборную Болгарии.

«Я бы на Сашином месте просто обрубила бы концы с Касперовичем и готовилась бы здесь с командой. Это моё мнение, я никому его не навязываю. Саша много времени работал с Касперовичем, он ему доверяет на 200%. Но моё мнение — надо бы Логинову просто оставаться спокойно здесь. Если Касперович уехал, то пускай тренирует там болгар, а Саше надо со сборной на централизованную подготовку», — приводит слова Резцовой РИА Новости.

Ранее Норицын заявил, что ему странно и обидно видеть, каким нападкам Касперович подвергается, работая с Логиновым.