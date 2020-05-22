Норицын: странно и обидно видеть, каким нападкам Касперович подвергается, работая с Логиновым

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Российский тренер по биатлону Виталий Норицын высказался о причинах перехода Александра Касперовича на работу в сборную Болгарии.
Норицын: странно и обидно видеть, каким нападкам Касперович подвергается, работая с Логиновым
  • РИА Новости

«Было, конечно же, странно и даже обидно видеть, каким нападкам он подвергается, работая с Александром Логиновым. Я знаю их отношения с Сашей, знаю, как активно Касперович участвовал в его подготовке, во всём ему помогал. Столь демонстративно отстранять от команды специалиста такого уровня, с моей точки зрения, просто неправильно. Не думаю, что могу давать здесь какие-то оценки или предполагать, что чувствовал сам Касперович в том же Антхольце, когда Логинов начал завоёвывать медали, но мне кажется, у любого тренера на его месте была бы как минимум досада. Вполне допускаю, что это могло стать одним из факторов перехода», — сказал Норицын в интервью RT.

Ранее Норицын объяснил, почему согласился на работу со сборной Болгарии по биатлону.

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