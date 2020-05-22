Норицын объяснил, почему согласился на работу со сборной Болгарии по биатлону

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал свой переход на работу в команду Болгарии, где он будет помогать Александру Касперовичу.

«Слухи о моей грядущей отставке уже вовсю курсировали. К тому же я понимал, что 31 мая у меня официально заканчивается контракт и придётся по-любому искать варианты будущего трудоустройства, поскольку есть определённые обязательства перед семьёй. Кроме этого, возможность поработать со сборной другой страны стала для меня в какой-то степени вызовом. Поэтому я и согласился. Болгарская команда кажется мне интересной, я лично знаком со многими спортсменами, нахожусь в прекрасных отношениях с личным тренером Красимира Анева. Так что не могу сказать, что еду в полную неизвестность», — заявил Норицын в интервью RT.

Ранее Касперович заявил, что Норицын думал об уходе из сборной России во время ЧМ.