Норицын объяснил, почему согласился на работу со сборной Болгарии по биатлону
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- РИА Новости
«Слухи о моей грядущей отставке уже вовсю курсировали. К тому же я понимал, что 31 мая у меня официально заканчивается контракт и придётся по-любому искать варианты будущего трудоустройства, поскольку есть определённые обязательства перед семьёй. Кроме этого, возможность поработать со сборной другой страны стала для меня в какой-то степени вызовом. Поэтому я и согласился. Болгарская команда кажется мне интересной, я лично знаком со многими спортсменами, нахожусь в прекрасных отношениях с личным тренером Красимира Анева. Так что не могу сказать, что еду в полную неизвестность», — заявил Норицын в интервью RT.
Ранее Касперович заявил, что Норицын думал об уходе из сборной России во время ЧМ.