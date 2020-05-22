Касперович заявил, что Норицын думал об уходе из сборной России во время ЧМ

Российский тренер по биатлону Александр Касперович, личный наставник чемпиона мира в спринте Александра Логинова, выразил мнение, что бывший старший тренер сборной России Виталий Норицын не изменит своего решения об уходе из национальной команды.

«Об этом мы тоже говорили. У меня есть основания считать, что Норицын своего решения не изменит», — заявил Касперович в интервью RT.

По словам Касперовича, Норицын задумался об уходе из национальной команды России во время чемпионата мира в Антерсельве. По ходу турнира глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что специалист не сохранит место в тренерском штабе сборной.

«Мы с Виталием обсуждали это, и могу сказать, что такие мысли у него были. Но я посоветовал не горячиться, всё взвесить, а только потом принимать решение. Тем более не стоило делать резких движений в ходе чемпионата, поскольку наиболее сильно от них пострадала бы команда», — заключил Касперович.

Ранее Касперович ответил, почему посоветовал привлечь Норицына к работе в сборной Болгарии.