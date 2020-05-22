Касперович заявил, что Норицын думал об уходе из сборной России во время ЧМ

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Российский тренер по биатлону Александр Касперович, личный наставник чемпиона мира в спринте Александра Логинова, выразил мнение, что бывший старший тренер сборной России Виталий Норицын не изменит своего решения об уходе из национальной команды.
Касперович заявил, что Норицын думал об уходе из сборной России во время ЧМ
  • © РИА Новости

«Об этом мы тоже говорили. У меня есть основания считать, что Норицын своего решения не изменит», — заявил Касперович в интервью RT.

По словам Касперовича, Норицын задумался об уходе из национальной команды России во время чемпионата мира в Антерсельве. По ходу турнира глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что специалист не сохранит место в тренерском штабе сборной.

«Мы с Виталием обсуждали это, и могу сказать, что такие мысли у него были. Но я посоветовал не горячиться, всё взвесить, а только потом принимать решение. Тем более не стоило делать резких движений в ходе чемпионата, поскольку наиболее сильно от них пострадала бы команда», — заключил Касперович.

Ранее Касперович ответил, почему посоветовал привлечь Норицына к работе в сборной Болгарии.

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