«Здравый смысл восторжествовал»: СБР направил в Минспорт новый список кандидатов в тренерский штаб сборной России

Президент СБР Владимир Драчёв направил в Министерство спорта РФ обновлённый список кандидатов в тренерский штаб сборной России по биатлону. Руководство организации утвердило на пост наставника мужской команды Юрия Каминского, а женской — Михаила Шашилова. Глава Союза биатлонистов заявил, что доволен принятым решением, однако некоторых экспертов удивило приглашение Каминского — специалиста по лыжным гонкам.

«Эти тренеры способны помочь команде завоевать награды»

Союз биатлонистов России (СБР) направил в Министерство спорта РФ новый список кандидатов в тренерский штаб национальной сборной. Эту информацию подтвердил президент организации Владимир Драчёв.

Утверждение кандидатур состоялось накануне во время заседания совета правления СБР. Старшим тренером мужской сборной был назначен Юрий Каминский, хорошо известный по работе с лыжниками Никитой Крюковым, Александром Панжинским и Алексеем Петуховым. Женскую команду должен возглавить личный наставник Светланы Мироновой Михаил Шашилов.

Стоит отметить, что в конце апреля речь шла о других людях. Тогда правление СБР утвердило Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Однако против их назначения резко выступил Драчёв. Он отмечал, что ранее их имена фигурировали в допинговых скандалах, и это может негативно сказаться на репутации российского биатлона, по-прежнему не восстановленного в правах в Международном союзе биатлонистов (IBU). В итоге отправка списков в Минспорт была отложена.

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Кандидатуры Каминского и Шашилова были предложены самим главой СБР. По его словам, переговоры с ними велись ещё в марте, оба специалиста выразили готовность оставить свои предыдущие посты и возглавить мужскую и женскую команды. Кроме того, Драчёв выразил уверенность в том, что результаты биатлонистов улучшатся.

«Не думаю, что целесообразно делать какие-то смены до Олимпиады. Здравый смысл восторжествовал, с командой будут работать российские профессионалы высочайшего уровня. И я, и Сергей Чепиков, и Сергей Тарасов убеждены, что эти тренеры способны помочь команде завоевать награды», — цитирует Драчёва ТАСС.

Изменения коснутся и должности главного тренера сборной России. Изначально предполагалось, что этот пост займёт вице-президент СБР Валерий Польховский, однако в новых списках его не оказалось.

Драчёв отметил, что назначение главного тренера не является первостепенной задачей для руководства СБР, а также пояснил, что видит на этом месте человека, который в большей степени будет заниматься организаторскими и административными вопросами. При этом он признался, что и сам с радостью взял бы на себя такую обязанность.

«Сергей Чепиков предлагал мою кандидатуру, но на данный момент мы эту идею не продвигаем. На мой взгляд, власть должна быть в одних руках. Должна быть вертикаль. В том, что происходит сейчас, нужны изменения», — добавил Драчёв.

В то же время перспективы самого главы федерации достаточно туманны. Внеочередные выборы президента СБР назначены на 11 июля.

«Политические игры уже надоели»

Назначение Каминского и Шашилова спровоцировало новую волну обсуждений внутри российского биатлона. При этом мнения специалистов разделились.

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев раскритиковал приглашение в биатлонную команду специалиста по лыжам. Он выразил сомнение в том, что Каминский сумеет грамотно руководить процессом. В то же время функционер подчеркнул, что Шашилов заслужил место в национальной сборной, хотя и не на позиции старшего тренера.

«Я плохо отношусь к кандидатуре Каминского на пост старшего тренера. У него вообще нет опыта работы в биатлоне. Это как если бы тренера по горным лыжам поставили в сборную по лыжным гонкам. Общее только то, что в обоих видах спорта есть палки и лыжи, но в остальном это совершенно разные дисциплины», — приводит слова Васильева газета «Известия».

Схожей позиции придерживается и экс-наставник мужской сборной Владимир Аликин, изначально выступавший против кандидатур Кабукова и Королькевича.

«Надоела уже эта чехарда, сам СБР запутался в том, что он хочет. Не думаю, что новые кандидаты — это хороший вариант. Ничего из этого не получится. Критики будет много. Не знаю, как Шашилов согласился на эту должность, видимо, уговорили. У него же в Екатеринбурге много работы было», — заявил Аликин.

Иной точки зрения придерживается Губерниев. Он отметил, что оба специалиста являются профессионалами в своём деле и смогут улучшить различные аспекты подготовки биатлонистов.

«Шашилов — из Свердловской области, давно созрел для национальной команды. Будет отвечать за женщин, личный наставник Светланы Мироновой, подготовивший в минувшем сезоне неоднократную чемпионку мира среди юниоров Анастасию Шевченко. Знающий всё про горную подготовку и умеющий многое. Каминский, великий коуч лыжников-спринтеров, сотворивший Крюкова, Панжинского, Петухова, целую плеяду грандиозных лыжебежцев!» — резюмировал Губерниев.

В свою очередь, член правления СБР Сергей Чепиков предположил, что назначение именно этих наставников положительно скажется на атмосфере внутри СБР.

«Все эти политические игры уже надоели. Теперь важно, чтобы за оставшиеся полтора года команды хорошо подготовились к Играм. Такая возможность есть. (Что касается приглашения Каминского. — RT) мужской сборной необходимо повысить уровень функциональной и лыжной подготовки. В биатлоне сейчас много коротких, спринтерских дистанций», — пояснил Чепиков.