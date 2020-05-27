Губерниев прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной России по биатлону
- РИА Новости
«Я же говорил про сюрпризы. Шашилов, наставник из Свердловской области, давно созрел для сборной! Будет отвечать за женщин. Личный наставник Светланы Мироновой, подготовивший в прошлом сезоне неоднократную чемпионку мира среди юниоров Настю Шевченко! Знающий всё про горную подготовку и умеющий многое! Юрий Каминский, великий коуч лыжников-спринтеров, сотворивший Крюкова, Панжинского, Петухова и целую плеяду грандиозных лыжебежцев! Биатлон сейчас во многом спринт, Каминскому в мужской команде есть где развернуться, он отличный методист! По моей инфе, главного тренера по биатлону пока не будет! Владимир Драчёв в эти дни поработал ударно и рано его начали списывать со счетов!» — написал Губерниев в Telegram.
Изначально предполагалось, что пост главного тренера сборной России займёт Валерий Польховский, а старшими тренерами станут Роберт Кабуков и Владимир Королькевич.
Ранее сообщалось, что Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону.