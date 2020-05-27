Губерниев прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной России по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил рекомендацию Союза биатлонистов России (СБР) назначить Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров сборных России.

«Я же говорил про сюрпризы. Шашилов, наставник из Свердловской области, давно созрел для сборной! Будет отвечать за женщин. Личный наставник Светланы Мироновой, подготовивший в прошлом сезоне неоднократную чемпионку мира среди юниоров Настю Шевченко! Знающий всё про горную подготовку и умеющий многое! Юрий Каминский, великий коуч лыжников-спринтеров, сотворивший Крюкова, Панжинского, Петухова и целую плеяду грандиозных лыжебежцев! Биатлон сейчас во многом спринт, Каминскому в мужской команде есть где развернуться, он отличный методист! По моей инфе, главного тренера по биатлону пока не будет! Владимир Драчёв в эти дни поработал ударно и рано его начали списывать со счетов!» — написал Губерниев в Telegram.

Изначально предполагалось, что пост главного тренера сборной России займёт Валерий Польховский, а старшими тренерами станут Роберт Кабуков и Владимир Королькевич.

Ранее сообщалось, что Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону.