Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
  • РИА Новости

Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, пост наставника команды пока останется вакантным.

Польховский был предложен на должность в апреле. Планировалось, что он сменит Анатолия Хованцева.

В то же время правление СБР решило рекомендовать на посты старших тренеров мужской и женской сборных России соответственно Юрия Каминского и Михаила Шашилова.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал незамедлительно провести выборы президента СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить