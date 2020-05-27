Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
- РИА Новости
Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, пост наставника команды пока останется вакантным.
Польховский был предложен на должность в апреле. Планировалось, что он сменит Анатолия Хованцева.
В то же время правление СБР решило рекомендовать на посты старших тренеров мужской и женской сборных России соответственно Юрия Каминского и Михаила Шашилова.
Ранее олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал незамедлительно провести выборы президента СБР.