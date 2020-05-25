Васильев призвал незамедлительно провести выборы президента СБР
- РИА Новости
«Я не понимаю, почему правление не может провести внеочередную конференцию в удалённом режиме, ведь это не противоречит уставу СБР. Я не понимаю, почему этот вопрос затягивается, ведь на конференции надо решить всего два вопроса: избрать президента и состав правления. Причём на два года, потому что после Олимпиады в Пекине состоятся новые выборы. Внеочередную конференцию можно провести удалённо, уже после можно сформировать новый состав тренеров. Почему этого не делается, я не знаю. Чем дольше с этим тянут, тем ситуация усугубляется», — приводит слова Васильева ТАСС.
Он отметил, что пока не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост главы СБР.
«Есть нюансы, которые мне пока не позволяют принять определённые решения», — добавил олимпийский чемпион.
Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года.
23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.
Ранее сообщалось, что Драчёв назвал пиром во время чумы организацию внеочередной конференции СБР.