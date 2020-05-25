Васильев призвал незамедлительно провести выборы президента СБР

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что необходимо как можно скорее организовать внеочередную конференцию Союза биатлонистов России (СБР), на которой планируется провести выборы нового руководителя организации.
Васильев призвал незамедлительно провести выборы президента СБР
  • РИА Новости

«Я не понимаю, почему правление не может провести внеочередную конференцию в удалённом режиме, ведь это не противоречит уставу СБР. Я не понимаю, почему этот вопрос затягивается, ведь на конференции надо решить всего два вопроса: избрать президента и состав правления. Причём на два года, потому что после Олимпиады в Пекине состоятся новые выборы. Внеочередную конференцию можно провести удалённо, уже после можно сформировать новый состав тренеров. Почему этого не делается, я не знаю. Чем дольше с этим тянут, тем ситуация усугубляется», — приводит слова Васильева ТАСС.

Он отметил, что пока не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост главы СБР.

«Есть нюансы, которые мне пока не позволяют принять определённые решения», — добавил олимпийский чемпион.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года. 

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее сообщалось, что Драчёв назвал пиром во время чумы организацию внеочередной конференции СБР.

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