Чепиков считает, что назначение Каминского и Шашилова закончит политические дрязги в СБР
- РИА Новости
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«Мы подобрали хороший пул тренеров, чтобы готовиться к Олимпийским играм. Это самое главное. Все эти политические игры уже надоели. Теперь важно, чтобы за оставшиеся полтора года команды хорошо подготовились к Играм. Такая возможность есть», — сказал Чепиков ТАСС.
Каминский раньше никогда не тренировал биатлонистов, но известен по работе в лыжных гонках. Шашилов работает биатлонным тренером в Свердловской области. В числе его воспитанников призёр этапа Кубка мира Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.
Ранее СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону.