Чепиков считает, что назначение Каминского и Шашилова закончит политические дрязги в СБР

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал назначение Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров сборной России.

«Мы подобрали хороший пул тренеров, чтобы готовиться к Олимпийским играм. Это самое главное. Все эти политические игры уже надоели. Теперь важно, чтобы за оставшиеся полтора года команды хорошо подготовились к Играм. Такая возможность есть», — сказал Чепиков ТАСС.

Каминский раньше никогда не тренировал биатлонистов, но известен по работе в лыжных гонках. Шашилов работает биатлонным тренером в Свердловской области. В числе его воспитанников призёр этапа Кубка мира Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.

Ранее СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону.