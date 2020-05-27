Чепиков считает, что назначение Каминского и Шашилова закончит политические дрязги в СБР

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал назначение Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров сборной России.
Чепиков считает, что назначение Каминского и Шашилова закончит политические дрязги в СБР
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Мы подобрали хороший пул тренеров, чтобы готовиться к Олимпийским играм. Это самое главное. Все эти политические игры уже надоели. Теперь важно, чтобы за оставшиеся полтора года команды хорошо подготовились к Играм. Такая возможность есть», — сказал Чепиков ТАСС.

Каминский раньше никогда не тренировал биатлонистов, но известен по работе в лыжных гонках. Шашилов работает биатлонным тренером в Свердловской области. В числе его воспитанников призёр этапа Кубка мира Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.

Ранее СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону.

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