СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.

На должность старших тренеров рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский, сообщается на официальном сайте СБР. Утверждён и весь тренерский состав мужской и женской сборных.

У мужчин также будут работать Максим Максимов, Артём Истомин, Сергей Белозёров и Сергей Идинов. У женщин — Николай Загурский, Сергей Коновалов, Евгений Куваев и Алексей Волков.

Как сообщается в пресс-релизе, данный тренерский состав следует считать окончательным. Глава СБР Владимир Драчёв направит кандидатуры на утверждение в Министерство спорта России.

Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.

Ранее глава СБР Драчёв выразил готовность стать главным тренером сборной России.