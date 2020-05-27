Глава СБР Драчёв выразил готовность стать главным тренером сборной России
- РИА Новости
«Я с большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера. Думаю, можно рассматривать эту кандидатуру. Потому что это было бы правильно, совместить всё в одном лице. Я в принципе готов к этому», — цитирует Драчёва РИА Новости.
Должность главного тренера сборной России по биатлону остаётся вакантной после ухода Анатолия Хованцева.
Ранее Губерниев прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной России по биатлону.