Глава СБР Драчёв выразил готовность стать главным тренером сборной России

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв допустил возможность совмещения своего поста с должностью главного тренера сборной России.
Глава СБР Драчёв выразил готовность стать главным тренером сборной России
  • РИА Новости

«Я с большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера. Думаю, можно рассматривать эту кандидатуру. Потому что это было бы правильно, совместить всё в одном лице. Я в принципе готов к этому», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Должность главного тренера сборной России по биатлону остаётся вакантной после ухода Анатолия Хованцева. 

Ранее Губерниев прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной России по биатлону.

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