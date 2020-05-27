Драчёв: со сборной должны работать отечественные тренеры

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему организация отказалась от кандидатур Валерия Польховского, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на должности тренеров национальной команды страны.

«Та информация в отношении этих специалистов, которой владела и пресса, и Министерство спорта, была внимательно рассмотрена со всех ракурсов. Это не Драчёв победил, а здравый смысл. Со сборной должны работать отечественные тренеры, во-вторых, если и необходимы были изменения, то они сделаны. Сделаны позитивно и правильно», — сказал Драчёв РИА Новости.

На должность старших тренеров сборной России были назначены Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Место главного тренера команды остаётся вакантным.

Ранее СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону.