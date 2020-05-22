«Россия остаётся моей родиной»: Норицын о переезде в Болгарию, нападках на Касперовича и сознательности биатлонисток

Смотреть на то, как нападкам подвергался Александр Касперович во время работы с Александром Логиновым, было странно и обидно. Об этом в интервью RT рассказал бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын. По его словам, демонстративно отстранять от национальной команды наставника такого уровня не стоило. Специалист также объяснил, что переход в сборную Болгарии станет для него вызовом, похвалил российских спортсменов за сознательность во время самоизоляции и признался, что продолжит болеть за своих подопечных.

— Многие знающие вас люди утверждали, что вы слишком тяжело переживали отстранение от работы в сборной, чтобы приниматься за поиски новой работы. Это действительно так?

— Не могу сказать, что уход из сборной стал для меня каким-то уж совсем сильным ударом: варианты продолжить работу у меня были и остаются в родном регионе, в Пермском крае, причём я не воспринимаю это как какое-то понижение собственного тренерского статуса. Даже сейчас, находясь дома, хожу на тренировки, помогаю своему первому тренеру Владиславу Борисовичу Власову.

— Александр Касперович, с которым вы будете работать в связке со сборной Болгарии, сказал, что начал обсуждать переход на чемпионате мира в Антхольце. На тот момент вам уже было известно, что работу в сборной России вы, скорее всего, продолжить не сможете?

— Да. Слухи о моей грядущей отставке уже вовсю курсировали. К тому же я понимал, что 31 мая у меня официально заканчивается контракт и придётся по-любому искать варианты будущего трудоустройства, поскольку есть определённые обязательства перед семьёй.

Кроме этого, возможность поработать со сборной другой страны стала для меня в какой-то степени вызовом. Поэтому я и согласился. Болгарская команда кажется мне интересной, я знаком со многими спортсменами, нахожусь в прекрасных отношениях с личным тренером Красимира Анева. Так что не могу сказать, что еду в полную неизвестность.

— Как представляете себе совместную работу с Касперовичем?

— Мы ведь достаточно много работали вместе и раньше — именно Касперович пригласил меня в национальную команду в 2013-м — тренировать юношей. У нас как-то сразу сложились очень хорошие рабочие отношения. Потом я занимался с юниорами. И только когда перебрался в основную команду, стал готовить женщин.

— В Болгарии, насколько понимаю, речь о делении команды на мужскую и женскую не идёт?

— Нет, планируется, что она будет единой, с объединением топ-спортсменов в одну рабочую группу.

— То, что Касперович захотел уйти из российского биатлона под другой флаг, вас хоть в какой-то степени удивило?

— Было, конечно же, странно и даже обидно видеть, каким нападкам он подвергается, работая с Александром Логиновым. Я знаю об их отношениях с Сашей, знаю, как активно Касперович участвовал в его подготовке, во всём ему помогал. Столь демонстративно отстранять из команды специалиста такого уровня, с моей точки зрения, просто неправильно. Не думаю, что могу давать здесь какие-то оценки или предполагать, что чувствовал сам Касперович в том же Антхольце, когда Логинов начал завоёвывать медали, но, мне кажется, у любого тренера на его месте была бы как минимум досада. Вполне допускаю, что это могло стать одним из факторов перехода.

— Вы сейчас следите за тем, что происходит в мировом биатлоне?

— Да, тем более что почти все начали подготовку к сезону. Особенно в тех странах, где ограничения из-за коронавируса носят не слишком жёсткий характер. Знаю, что норвежцы и шведы уже проводят централизованные сборы, белорусы работают в Раубичах. Туда на подготовку уже улетели наши бывшие спортсменки Елена и Ирина Кручинкины, которые будут выступать за местную национальную команду. У нас всё несколько сложнее из-за карантина.

— Биатлонистам в какой-то степени повезло, поскольку самоизоляция пришлась именно на те месяцы, когда большинство атлетов отдыхает...

— В мае обычно уже никто из топ-биатлонистов не расслабляется, все так или иначе начинают предсезонную подготовку. Сейчас, кстати, я довольно активно помогаю тем российским спортсменкам, которые обратились за помощью. Всё-таки мы два года отработали вместе, я знаю, кто и как реагирует на нагрузку, знаю, какую работу предложить. Все, насколько могу судить, так или иначе нашли места, где можно тренироваться, пусть и в усечённом объёме: бегают на лыжероллерах, занимаются кроссовой подготовкой, катаются на велосипедах. Даже в стрелковом плане люди стараются как-то выкручиваться, работают с пневматическим оружием. То есть базовые навыки нынешняя ситуация вполне позволяет сохранить.

— О российских биатлонистах часто говорят, что всем им нужен своеобразный хлыст в виде тренера. Что на самостоятельную работу дома способны немногие...

— Как раз сейчас всё выглядит совершенно иначе. Многие девочки тренируются так самоотверженно, как не всегда работали, находясь на сборах. Мне очень нравится, что в них до такой степени проснулась самосознательность.

— Планируете и дальше помогать кому-то из бывших подопечных, если они об этом попросят?

— Всегда рад помочь, но важно понимать: направление всей работе в сборной команде должен задавать старший тренер — и только он. Я просто не имею никакого права вмешиваться в эту работу. Могу себе представить, как сейчас сложно моим коллегам, поскольку в российском биатлоне пока не предвидится никакой ясности ни в плане тренерского штаба, ни в плане тренировочной работы.

— Как вы видите свою деятельность в сборной Болгарии?

— Сейчас у нас как раз тот период, когда всё это проговаривается и обсуждается. Для начала хорошо бы дождаться возможности добраться до Болгарии, увидеть спортсменов, понять, как велась их подготовка прежде, проанализировать какие-то вещи. Пока у нас в распоряжении имеются только протоколы соревнований.

— Существует ли вариант, при котором вы согласились бы вернуться в сборную России?

— Россия остаётся моей родиной, я всегда буду болеть за российских спортсменов, но говорить о возвращении в команду в каком бы то ни было качестве уже поздно: существуют договорённости, которые я считаю неправильным нарушать.