Касперович не исключил, что Логинов будет тренироваться вместе с болгарскими биатлонистами

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Российский тренер по биатлону Александр Касперович, личный наставник Александра Логинова, уверен, что его работа в национальной команде Болгарии не скажется на сотрудничестве с чемпионом мира в спринте 2020 года.
Касперович не исключил, что Логинов будет тренироваться вместе с болгарскими биатлонистами
  • © РИА Новости

«Никаких сложностей я не вижу. Первое, о чём подумал, и даже Саше об этом сказал, что у меня наконец-то не будет никаких проблем с тем, чтобы в ходе Кубка мира и всех основных стартов получать аккредитацию, позволяющую мне находиться на стадионе и на трассе. Соответственно я буду присутствовать на всех этих соревнованиях», — сказал Касперович в интервью RT.

По словам наставника, солидная часть предсезонной подготовки Логинова и раньше проходила в Болгарии.

«Возможно, и сейчас сумеем устраивать там какие-то сборы совместно с болгарской командой. Но тут говорить о конкретике рано: многое будет зависеть от того, кто из тренеров возглавит мужскую сборную России. Пока, правда, в этом вопросе нет никакой ясности, как и в отношении рабочих планов», — добавил Касперович.

Ранее наставник рассказал, что бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын подумывал об уходе из команды во время чемпионата мира в Антерсельве.

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