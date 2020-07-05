Биатлонист Логинов заявил, что не растерял форму на самоизоляции

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, что ему удалось не растерять физическую форму за время самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«В период пандемии, конечно, ситуация сложная, в плане подготовки все находятся в подвешенном состоянии. Но я особого дискомфорта не почувствовал. В Саратове у меня хорошие условия. Думаю, что из этой ситуации мы вышли достаточно профессионально, особого спада в своём физическом состоянии я пока не ощущаю. Тем более что всё вошло в своё русло, тренировочный процесс идёт по плану», — приводит слова Логинова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Логинов приобретёт личную биатлонную винтовку для индивидуальных тренировок.