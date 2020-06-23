Логинов приобретёт личную биатлонную винтовку для индивидуальных тренировок

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что его подопечный намерен приобрести биатлонную винтовку для индивидуальных тренировок.
Логинов приобретёт личную биатлонную винтовку для индивидуальных тренировок
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Он продолжает тренироваться у себя дома, всё нормально. Сейчас главное — как можно быстрее получить боевое оружие и приступить к полноценным тренировкам. Практически решён вопрос приобретения личной винтовки, с которой он будет иметь право работать. Этот вопрос должен решиться в течение недели, сейчас Саша собирает все необходимые документы. Винтовка уже есть, сейчас надо просто получить лицензию на её приобретение. Как только она будет на руках, винтовка будет выкуплена», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Винтовки биатлонистов, с которыми они выступают на соревнованиях, хранятся на базах национальной команды.

Ранее Касперович заявил, что его работа в сборной Болгарии по биатлону будет плюсом для Логинова.

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