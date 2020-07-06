Васильев считает, что расследование немецких журналистов поможет оправдать Зайцеву, Романову и Вилухину

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение об итогах расследования, проведённого немецким изданием Der Spiegel, относительно допингового дела бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

«Думаю, к расследованию Der Spiegel стоит отнестись серьёзно. Его итоги могут стать поводом для пересмотра всей истории с российскими биатлонистками. Получается, всё абсолютно не так однозначно, как нам представлял господин Родченков. Более того, всё совсем не так. Появляется всё больше факторов, которые говорят против обвинения. Во-первых, это подлог с доверенностью, а во-вторых, эта история. То есть возникает очень много противоречий. В данном случае это идёт на пользу спортсменам, они оказываются не такими злодеями, как их представляли глава московской антидопинговой лаборатории и так называемое сообщество борцов за чистый спорт», — заявил Васильев RT.

Он отметил, что выводы экспертов Der Spiegel помогут Спортивному арбитражному суду принять правильное для Зайцевой, Вилухиной и Романовой решение.

«Накапливается достаточно много аргументов против команды Родченкова и WADA. При этом сложно сказать, как это дело скажется на всём допинговом скандале вокруг России. Ведь никто не знает, чем в итоге закончатся эти дела. В них существует много факторов, полярных точек зрения, которые могут предопределить то или иное решение. Но на фоне общей грязи, которая лилась в адрес россиян, выясняется, что всё не так однозначно. А это здорово. Всё-таки есть надежда, что суд примет правильное решение, а спортсмены будут оправданы», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Зайцева, Романова и Вилухина, завершившие профессиональную карьеру, были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Играх были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

Ранее стало известно, что экспертиза подтвердила, что подпись Родченкова под показаниями в МОК является поддельной.