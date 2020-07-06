Экспертиза подтвердила, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная

Короткая ссылка
Эксперты немецкого издания Der Spiegel подтвердили, что подпись бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой.
Экспертиза подтвердила, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте издания.

В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне Международный олимпийский комитет (МОК) первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Согласно экспертному мнению, предоставленному Der Spiegel, в цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл с изображением подписи Родченкова вставлен в два разных документа с письменными показаниями. Остальные семь документов были подписаны от руки, вероятно, не Родченковым.

Зайцева, Романова и Вилухина, завершившие профессиональную карьеру, были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Играх были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды.

Ранее тренер по лёгкой атлетике рассказал, что говорили спортсменам помощники Родченкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить