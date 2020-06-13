Тренер по лёгкой атлетике рассказал, что говорили спортсменам помощники Родченкова

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Тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько, несколько спортсменов которого были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, заявил, что не давал своим подопечным запрещённых веществ.
Тренер по лёгкой атлетике рассказал, что говорили спортсменам помощники Родченкова
  • РИА Новости

При этом, по его словам, с соответствующими предложениями к легкоатлетам подходили помощники бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Была у Родченкова — особенно активно в последние годы — программа. Он всем говорил, что государственная. И его люди — а шестёрок у него было много — раздавали спортсменам что-то. Говорили им: «Ваше дело бегать и прыгать, а отвечать будем мы», — приводит слова Загорулько «Спорт-Экспресс».

Специалист также добавил, что чаще всего спортсмены отказывались от употребления допинга.

Ранее сообщалось, что губернатор Токио высказалась на тему безопасности будущих летних Олимпийских игр.

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