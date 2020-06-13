Тренер по лёгкой атлетике рассказал, что говорили спортсменам помощники Родченкова
- РИА Новости
При этом, по его словам, с соответствующими предложениями к легкоатлетам подходили помощники бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
«Была у Родченкова — особенно активно в последние годы — программа. Он всем говорил, что государственная. И его люди — а шестёрок у него было много — раздавали спортсменам что-то. Говорили им: «Ваше дело бегать и прыгать, а отвечать будем мы», — приводит слова Загорулько «Спорт-Экспресс».
Специалист также добавил, что чаще всего спортсмены отказывались от употребления допинга.
Ранее сообщалось, что губернатор Токио высказалась на тему безопасности будущих летних Олимпийских игр.